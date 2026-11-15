[Video] Dự báo khu vực sắp mưa dông trong tuần tới do không khí lạnh

Theo nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới, khả năng miền Bắc sẽ chuyển biến thời tiết trong tuần tới do tác động của một đợt không khí lạnh mới.

Khoảng đêm 17/11 đến ngày 18/11, ở miền Bắc, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, từ khoảng ngày 18 – 19/11, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.