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[Video] Dự án Ðường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú: Người dân Phú Lâm mong sớm nhận tiền bồi thường để ổn định cuộc sống

Đồng thuận bàn giao đất thực hiện cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, nhiều hộ dân tại xã Phú Lâm chỉ còn chờ tiền bồi thường, hỗ trợ để có thể di dời. Với những gia đình phải giải tỏa trắng, mong mỏi lớn nhất lúc này là sớm nhận được tiền để tìm nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Báo Đồng Nai
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Thực hiện: Xuân Lượng - Bá Lợi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-du-an-uong-cao-toc-dau-giay-tan-phu-nguoi-dan-phu-lam-mong-som-nhan-tien-boi-thuong-de-on-dinh-cuoc-song-0e5736e/