[Video] Dự án Ðường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú: Người dân Phú Lâm mong sớm nhận tiền bồi thường để ổn định cuộc sống

Khi phố phường dần chìm vào giấc ngủ, những công nhân cây xanh vẫn miệt mài làm việc dưới ánh đèn đường, cắt tỉa từng cành hoa sữa tại những nơi trồng quá dày để giảm mùi hương ảnh hưởng đến người dân.