[Video] Dự án Ðường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú: Người dân Phú Lâm mong sớm nhận tiền bồi thường để ổn định cuộc sống
Đồng thuận bàn giao đất thực hiện cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, nhiều hộ dân tại xã Phú Lâm chỉ còn chờ tiền bồi thường, hỗ trợ để có thể di dời. Với những gia đình phải giải tỏa trắng, mong mỏi lớn nhất lúc này là sớm nhận được tiền để tìm nơi ở mới, ổn định cuộc sống.
Thực hiện: Xuân Lượng - Bá Lợi
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-du-an-uong-cao-toc-dau-giay-tan-phu-nguoi-dan-phu-lam-mong-som-nhan-tien-boi-thuong-de-on-dinh-cuoc-song-0e5736e/