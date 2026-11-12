[VIDEO] DPPA: Đòn bẩy khơi thông dòng vốn cho điện sạch Việt Nam
Hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh đi đôi với tối ưu hóa tiêu thụ chính là chìa khóa kép giúp Việt Nam thu hút dòng vốn xanh và bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. DPPA được thiết kế theo nguyên tắc "tính đúng, tính đủ" chi phí hệ thống, tránh tình trạng bù giá chéo cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tính đến phương án tích hợp thêm nguồn điện khí LNG để bảo đảm độ ổn định cung ứng.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-dppa-don-bay-khoi-thong-dong-von-cho-dien-sach-viet-nam-747894.html