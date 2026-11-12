[VIDEO] DPPA: Đòn bẩy khơi thông dòng vốn cho điện sạch Việt Nam

Chiều 12/11/2026, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Standard Chartered do ông Karby Leggett – Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận toàn cầu phụ trách các định chế chính thức, Khối ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động ngân hàng và công tác tư vấn xếp hạng tín nhiệm (XHTN) quốc gia cho Việt Nam.