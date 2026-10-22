[Video] Đồng Tháp kích hoạt kịch bản ứng phó hạn mặn, dự báo khốc liệt như mùa khô 2019 - 2020

Ngày 21/10/2026, đồng chí Phạm Hải Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Bắc Ninh làm Trưởng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại VKSND khu vực 2 - Bắc Ninh nhằm nắm bắt tình hình công tác, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2026. Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Uyên - Phó Viện trưởng VKSND thành phố; lãnh đạo các Phòng 2, 3, 7, 9 và lãnh đạo, cán bộ Văn phòng VKSND thành phố.