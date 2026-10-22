[Video] Đồng Tháp kích hoạt kịch bản ứng phó hạn mặn, dự báo khốc liệt như mùa khô 2019 - 2020
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra đánh giá mức độ xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, gay gắt hơn mùa khô 2025 - 2026, và khả năng ở mức tương đương đợt hạn mặn lịch sử mùa khô 2019 - 2020.
Nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng đe dọa trực tiếp sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, đặc biệt tại các khu vực cuối nguồn phía đông của tỉnh. Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng phương án ứng phó chi tiết theo kịch bản rủi ro rất cao.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dong-thap-kich-hoat-kich-ban-ung-pho-han-man-du-bao-khoc-liet-nhu-mua-kho-2019-2020-post997264.html