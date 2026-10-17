[Video] Đồng Nai kích hoạt 762 camera AI phạt nguội
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đồng Nai vừa chính thức đưa Trung tâm thông tin chỉ huy vào vận hành, khai thác hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn.
Hệ thống giám sát vừa được kích hoạt tới 762 camera hiện đại bố trí tại các nút giao và tuyến giao thông trọng điểm, bao gồm: 250 camera AI thông minh (PTZ), có khả năng tự động phân tích, phát hiện và bám sát hành vi vi phạm. 512 camera giám sát chuyên dụng, nhận diện, quay chụp rõ nét biển số phương tiện vi phạm trong mọi điều kiện thời tiết.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dong-nai-kich-hoat-762-camera-ai-phat-nguoi-post996135.html