[Video] Đồng Nai chuẩn bị gì cho Trung tâm Nghiên cứu công nghệ hạt nhân?
Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại phường Hàng Gòn được kỳ vọng tạo bước phát triển mới trong nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Đồng Nai. Hướng tới mục tiêu đưa trung tâm vào vận hành an toàn chậm nhất năm 2030, Đồng Nai đang từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từ công khai quy hoạch, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng đến đào tạo lực lượng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.
Thực hiện: Trà Mi - Minh Tài - Ngọc Thành
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-dong-nai-chuan-bi-gi-cho-trung-tam-nghien-cuu-cong-nghe-hat-nhan-6727f8e/