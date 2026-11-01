[Video] Đồng Nai chuẩn bị gì cho Trung tâm Nghiên cứu công nghệ hạt nhân?

Sau hơn 6 năm hoạt động, hệ thống Chống Lừa Đảo đã phát hiện, rà soát và gắn cờ hơn 21,6 triệu website lừa đảo, độc hại. Thế nhưng, các đường dẫn giả mạo vẫn liên tục tiếp cận người dùng qua tin nhắn, quảng cáo và mạng xã hội, đặt ra câu hỏi về tốc độ cảnh báo, ngăn chặn và khả năng phối hợp giữa các bên.