[Video] Dông lốc tại Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng

Theo thống kê, trong số 260 căn nhà bị ảnh hưởng, có 18 căn bị sập và 242 căn bị tốc mái. Dông lốc còn làm gãy đổ 7 trụ điện, nhiều cây xanh và gây thiệt hại 23,15 ha cây ăn quả, chủ yếu là mít và sầu riêng.

Đáng chú ý, tại xã Hậu Mỹ, dông lốc gây thiệt hại cho 2 cơ sở sản xuất; trong đó, Nhà máy Phước Lộc - Thiên Hộ bị tốc 15 tấm tôn nóc; Công ty Anh Dẫu Tiền Giang (ấp Mỹ Trung) bị sập khoảng 50% mái nhà kho, ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.