[Video] Đồng loạt kiểm tra bếp ăn trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10 và 11
Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 10 và đầu tháng 11, đơn vị sẽ đồng loạt kiểm tra các bếp ăn trường học trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bữa ăn của học sinh. Kế hoạch kiểm tra phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chuyên môn.
Theo đó, Sở An toàn thực phẩm trực tiếp kiểm tra các cơ sở trọng điểm; phòng kinh tế cùng trạm y tế phường, xã đảm nhiệm rà soát các cơ sở còn lại. Sự phối hợp này nhằm bảo đảm 100% bếp ăn tập thể trong trường học đều được giám sát chặt chẽ theo tinh thần Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dong-loat-kiem-tra-bep-an-truong-hoc-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-trong-thang-10-va-11-post993894.html