[Video] Đồng loạt kiểm tra bếp ăn trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10 và 11

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm trực tiếp kiểm tra các cơ sở trọng điểm; phòng kinh tế cùng trạm y tế phường, xã đảm nhiệm rà soát các cơ sở còn lại. Sự phối hợp này nhằm bảo đảm 100% bếp ăn tập thể trong trường học đều được giám sát chặt chẽ theo tinh thần Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ.

LINH SAN