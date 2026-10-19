[Video] Động đất ở Sơn La làm đá lăn vào nhà dân và gây hư hỏng một số công trình
Sáng 19/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất cho biết, khoảng 6h35 cùng ngày, tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, xảy ra trận động đất mạnh 2,6 độ. Khoảng 25 phút sau, khu vực này tiếp tục ghi nhận trận động đất thứ hai mạnh 4,2 độ.
Đáng chú ý, trận động đất thứ hai khiến nhiều người dân tại Sơn La cảm nhận rõ sự rung lắc của nhà cửa và các đồ vật bên trong. Tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn, trận động đất đã làm 1 tảng đá to lăn vào khu bếp của một hộ dân, làm vỡ tường bao, hư hỏng tường nhà, sập mái tôn và một số đồ dùng sinh hoạt; không có thiệt hại về người.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dong-dat-o-son-la-lam-da-lan-vao-nha-dan-va-gay-hu-hong-mot-so-cong-trinh-post996441.html