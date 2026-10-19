[Video] Động đất ở Sơn La làm đá lăn vào nhà dân và gây hư hỏng một số công trình

Đáng chú ý, trận động đất thứ hai khiến nhiều người dân tại Sơn La cảm nhận rõ sự rung lắc của nhà cửa và các đồ vật bên trong. Tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn, trận động đất đã làm 1 tảng đá to lăn vào khu bếp của một hộ dân, làm vỡ tường bao, hư hỏng tường nhà, sập mái tôn và một số đồ dùng sinh hoạt; không có thiệt hại về người.

CAO HIẾU