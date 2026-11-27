Xây nhà trên thửa đất đã có sổ đỏ nhưng chưa được chuyển mục đích sang đất ở, sau đó mới làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp này có được xem xét hợp thức hóa đất ở hay buộc phải tháo dỡ căn nhà?