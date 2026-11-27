[Video] Đồng bộ 3 luật nền tảng, thúc đẩy thị trường bất động sản
Quốc hội thông qua đồng thời ba luật sửa đổi gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đây được xem là bước hoàn thiện thể chế quan trọng, tạo nền tảng khơi thông nguồn lực, cải thiện nguồn cung và nâng cao tính minh bạch cho thị trường bất động sản.
Ba đạo luật có mối liên hệ chặt chẽ, điều chỉnh xuyên suốt quá trình từ quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nhà ở đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Việc sửa đổi đồng bộ được kỳ vọng tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong triển khai dự án, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dong-bo-3-luat-nen-tang-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-post1005982.html