[Video] Doanh nghiệp ra nhập thị trường vẫn cao hơn doanh nghiệp rút lui

Từ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, một lần nữa cho thấy sức nặng của hoạt động chất vấn không chỉ nằm ở những câu hỏi thẳng thắn, trả lời trách nhiệm mà còn ở khả năng nhận diện đúng điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm và thúc đẩy hành động. Thực tiễn nghị trường gợi mở nhiều kinh nghiệm thiết thực để HĐND các cấp, nhất là cấp xã tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn theo hướng thực chất, sắc bén.