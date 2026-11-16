[Video] Doanh nghiệp ra nhập thị trường vẫn cao hơn doanh nghiệp rút lui
Chính phủ vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình về kinh tế - xã hội năm 2026, gửi kỳ họp 2 Quốc hội khóa XVI, trong đó thông tin chi tiết về tình hình doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường.
Tỷ lệ giữa số doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập và số rút lui trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 1,3, tức là cứ 1.000 doanh nghiệp rút lui thì có khoảng 1.300 doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-doanh-nghiep-ra-nhap-thi-truong-van-cao-hon-doanh-nghiep-rut-lui-post1002882.html