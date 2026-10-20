[Video] Doanh nghiệp không kê khai chủ sở hữu hưởng lợi có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, đề nghị các địa phương ưu tiên rà soát gần 43.000 doanh nghiệp chưa kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi.
Doanh nghiệp phải hoàn thành việc xác định và kê khai trước ngày 31/10/2026. Trường hợp không kê khai có thể bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Việc kê khai nhằm làm rõ cơ cấu sở hữu, tăng tính minh bạch và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-doanh-nghiep-khong-ke-khai-chu-so-huu-huong-loi-co-the-bi-phat-den-100-trieu-dong-post996825.html