[Video] Doanh nghiệp gia nhập thị trường vẫn cao hơn doanh nghiệp rút lui

Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mức thấp, dao động từ 82.300 - 83.000 đồng/kg. Hồ tiêu cũng chưa có biến động mới sau đợt giảm mạnh, với mặt bằng thu mua từ 134.500 - 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung ổn định, giao dịch mua bán vẫn trầm lắng. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.