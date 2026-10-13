[Video] Doanh nghiệp được lựa chọn phương án nghỉ Tết
Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027 dành cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết giúp người lao động chủ động kế hoạch.
Phương án 1, nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 2 là nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 3 là nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi. Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án nghỉ phải bảo đảm tổng số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-doanh-nghiep-duoc-lua-chon-phuong-an-nghi-tet-post994823.html