[Video] Doanh nghiệp có thể khởi kiện Sở Xây dựng nếu chậm trả lời hồ sơ dự án sau 15 ngày

Quy định nêu rõ, trước khi ký hợp đồng bán hoặc cho thuê mua, chủ đầu tư bắt buộc gửi một bộ hồ sơ thông báo đến Sở Xây dựng nơi có dự án thông qua hình thức nộp trực tiếp, bưu chính hoặc trực tuyến mà không phải nộp lệ phí. Hồ sơ gồm: văn bản thông báo, bảng danh sách chi tiết từng sản phẩm nhà ở, giấy tờ về quyền sử dụng đất (hoặc dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai khi vận hành), giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công, cùng biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật. Riêng đối với nhà chung cư hoặc tòa nhà hỗn hợp có nhà ở, hồ sơ bắt buộc phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công phần móng.

CAO HIẾU