[Video] Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Lễ thượng cờ tại ASIAN Para Games 5

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha đang đứng trước bờ vực khép lại sau rạn nứt nghiêm trọng giữa anh và ban huấn luyện. Vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí sẽ là dấu chấm hết cho tương lai của CR7 trong màu áo Seleccao.