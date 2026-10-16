[Video] Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Lễ thượng cờ tại ASIAN Para Games 5
Vào 17 giờ chiều ngày 16/10 (giờ Nhật Bản), Lễ thượng cờ đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASIAN Para Games 5-2026 diễn ra tại Quảng trường Làng vận động viên ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, đánh dấu những ngày tranh tài của kỳ Đại hội chính thức bắt đầu.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Lễ thượng cờ với niềm tự hào lớn lao cùng quyết tâm lớn để mang vinh quang về cho tổ quốc. Tại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức gửi lời chào mừng và trao quà lưu niệm tới các đoàn, thể hiện tinh thần hiếu khách, giao lưu và hữu nghị.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-doan-the-thao-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-du-le-thuong-co-tai-asian-para-games-5-post995900.html