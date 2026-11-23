[Video] Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Chiều 23/11, tại xã Vân Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, tập trung vào đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch. Cử tri cũng kiến nghị rà soát, đưa Dự án Thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; có quy định chặt chẽ đối với việc đầu tư thủy điện nhỏ tại những khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-phu-tho-tiep-xuc-cu-tri-sau-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-post1005005.html