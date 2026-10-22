[Video] Đỗ Thanh Hải và khoảnh khắc vàng tại Nagoya

Đỗ Thanh Hải giành Huy chương Vàng với thành tích 1 phút 33 giây 91. Người đồng đội của anh là Lê Tiến Đạt về thứ hai với 1 phút 36 giây 63, giành Huy chương Bạc. Huy chương Đồng thuộc về Rashidabadi Ali của Iran với thời gian 1 phút 47 giây 78.

Chiến thắng của Đỗ Thanh Hải mang mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5. Tấm Huy chương Bạc của Tiến Đạt càng làm nên niềm vui trọn vẹn khi hai vị trí cao nhất ở nội dung này đều thuộc về các kình ngư Việt Nam.