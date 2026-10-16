[Video] Đình An Hòa - Dấu ấn xưa của làng Bến Gỗ
Nằm bên tả ngạn sông Đồng Nai, đình An Hòa tọa lạc tại vùng đất Bến Gỗ xưa, nay thuộc phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai. Hơn hai thế kỷ trôi qua, ngôi đình đã trở thành biểu tượng tâm linh và không gian ký ức của biết bao thế hệ người dân địa phương. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, nơi đây vẫn lặng lẽ lưu giữ nét kiến trúc của một đình làng Nam Bộ truyền thống.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-dinh-an-hoa-dau-an-xua-cua-lang-ben-go-3da4b66/