[Video] Đình An Hòa - Dấu ấn xưa của làng Bến Gỗ

Từ ngày 2/12/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) dự kiến khai thác đường bay thẳng Phú Quốc - Ahmedabad với tần suất 5 chuyến mỗi tuần, thời gian bay khoảng 5 giờ 25 phút. Đây là đường bay đầu tiên của hãng tới Ấn Độ, mở thêm lựa chọn di chuyển giữa Đảo Ngọc và một trong những trung tâm kinh tế lớn của miền Tây Ấn Độ. Vé được mở bán từ ngày 16/10, với giá từ 2.619.000 đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí.