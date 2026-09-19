[Video] Điều gì đang chờ đợi trong 'Tán Đa show' vào tối nay?

Những tiếng trống hội, chiếc đèn lồng, đầu sư tử, hình ảnh múa lân và ký ức của những đêm rước đèn Trung thu… những chất liệu thân thuộc ấy sẽ được đưa vào một không gian âm nhạc trẻ trung, nơi truyền thống gặp gỡ hơi thở đương đại.

Chỉ ít giờ nữa, dưới gốc đa bên Hồ Gươm, “Tán Đa show” sẽ chính thức bắt đầu. Một chương trình mới, nhưng được kể từ những điều rất quen thuộc – âm nhạc, ký ức, Hà Nội và những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa lòng phố.