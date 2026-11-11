[Video] Điều chỉnh địa giới hành chính mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho vùng Thủ đô

Theo phương án của Chính phủ, điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, gồm 25,29 km² thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm, cùng quy mô dân số 1.057 người từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Sau điều chỉnh, Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399,9 km², dân số hơn 8,8 triệu người; tỉnh Phú Thọ có diện tích 9.306,64 km², dân số hơn 4 triệu người. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức bộ máy chính quyền hai địa phương cơ bản được giữ ổn định.