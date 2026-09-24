[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 9/2026

Tuyên Quang: Xử phạt gần 800 triệu đồng các vi phạm về tài khoản ngân hàng

Mở đầu là thông tin từ Tuyên Quang. Ngày 4/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 9 trường hợp về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”, với tổng số tiền phạt gần 800 triệu đồng. Trước đó, qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện các hội nhóm như “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền” liên tục đăng tải tin bài chiêu dụ mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là học sinh, sinh viên - những người còn nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết pháp luật.

Đà Nẵng: Khởi tố 25 thanh, thiếu niên gây rối trật tự xuất phát từ mâu thuẫn trên TikTok

Xuất phát từ những lời khiêu khích, thách thức nhau trên nền tảng TikTok, rạng sáng 24/8, hai nhóm thanh, thiếu niên đã mang theo hung khí, điều khiển xe máy truy đuổi, chém nhau trên nhiều tuyến đường thuộc phường Quảng Phú và khu vực lân cận, làm hai nhóm này cùng người đi đường bị thương. Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố 25 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tạm giữ 9 xe mô-tô cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng, nguồn gốc và giá trị các phương tiện liên quan để xử lý.

Bắt nhóm 8 đối tượng giả danh “Huấn Hoa Hồng” lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Cũng tại Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Thanh Liệt và Phú Lương (TP Hà Nội) triệt phá thành công chuyên án lừa đảo cho vay tiền online, bắt giữ 8 đối tượng. Với việc sử dụng tên “Huấn Hoa Hồng”, nhóm này lập nhiều trang Facebook quảng cáo cho vay tiền thủ tục nhanh. Khi nạn nhân sập bẫy, chúng yêu cầu chuyển các khoản “phí giải ngân”, “phí bảo hiểm” rồi chiếm đoạt. Bước đầu xác định, hàng trăm nạn nhân trên cả nước bị lừa với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản lạ dưới bất kỳ hình thức phí nào khi vay vốn online. Đặc biệt, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ với lý do phí hồ sơ, phí bảo hiểm, thuế hoặc điều kiện để được giải ngân.

Hải Phòng: Phối hợp bắt giữ ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng

Công an thành phố Hải Phòng phát hiện nhóm công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia, sau đó di chuyển sang Lào, thuê địa điểm tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng tổ chức lừa đảo trên không gian mạng. Ngày 7/6/2026, lực lượng chức năng bắt quả tang 57 đối tượng tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo. Ngày 9/6/2026, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam.

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2026 đến ngày 7/6/2026, các đối tượng người Việt được người Trung Quốc tuyển qua Facebook, TikTok, Telegram dưới danh nghĩa việc làm tại casino, công ty game và nhiều vị trí khác. Sau khi đưa sang Lào, nhóm hoạt động khép kín, sử dụng website đánh bạc trực tuyến cùng nhiều tài khoản ngân hàng để lừa đảo. Các đối tượng được cung cấp kịch bản, điện thoại, tài khoản mạng xã hội và hình ảnh nam giới thành đạt để giả danh, tạo lòng tin. Sau đó, chúng viện lý do website có “lỗi IP”, “lỗi thuật toán”, “lỗ hổng cá cược” để dụ bị hại “chơi hộ”, hưởng chênh lệch. Bước đầu xác định, các bị hại đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng.

Phú Thọ: Sập bẫy “Vé số trúng thưởng”, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bóc gỡ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Công an tỉnh Khammuane (Lào) bóc gỡ thành công đường dây lừa đảo qua các Fanpage “Vé Số Đại Lộc 999” và “Vé Số Kiến Thiết 86”. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sang tỉnh Khammuane (Lào), thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị, điều hành các Fanpage, Facebook giả mạo, livestream và tiếp nhận tiền của bị hại. Chúng dàn dựng hình ảnh trúng thưởng giả, biên nhận chuyển khoản giả để lấy lòng tin, lừa hàng trăm nạn nhân với số tiền nhiều tỷ đồng. Toàn bộ vật chứng vụ án đã được lực lượng chức năng bàn giao để phục vụ điều tra.

Lạng Sơn: Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây giả danh shipper lừa đảo

Ngày 28/8/2026, tại Lạng Sơn, Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng (shipper). Kiểm tra đột xuất một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vũ Lễ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm này đang gọi điện cho các khách hàng đặt mua hàng trực tuyến, thông báo “đã giao hàng” hoặc “gặp sự cố” để yêu cầu chuyển tiền. Tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt của các nạn nhân ước tính gần 400 triệu đồng.

Đắc Lắk: Thu thập 120 triệu dữ liệu cá nhân mang đi bán, cặp anh em sinh đôi nướng sạch tiền vào cờ bạc mạng

Ngày 21-9, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hưng Trung Phương thường trú tại Đắk Lắk về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và tội đánh bạc. Công an cũng khởi tố em ruột của Phương là Nguyễn Hưng Nam Phương (33 tuổi) về tội đánh bạc. Lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn.

Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp... Theo kết quả điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính rồi dùng tiền đó để đánh bạc.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô hơn 1.000 tỷ đồng

Điểm nóng đáng chú ý nhất là chuyên án lớn do Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thực hiện. Ngày 14/9, lực lượng chức năng cho biết đã khởi tố 21 bị can về nhiều tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng...

Xuất phát từ đơn trình báo của 8 người dân bị lừa 160 triệu đồng, công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây quy mô lớn này. Tang vật thu giữ gồm 83 điện thoại, 7 máy tính, hàng trăm triệu đồng tiền mặt và hơn 3.300 USDT. Tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức đổi tên thành Cục An ninh mạng

Cũng trong tháng 9, thực hiện Nghị định số 10/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định của Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chính thức chuyển đổi tên gọi thành Cục An ninh mạng. Trung tướng Lê Xuân Minh tiếp tục giữ chức vụ Cục trưởng. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mạng trong tình hình mới.