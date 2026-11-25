[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 11/2026
Trong nửa cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Các tin có trong điểm tin an ninh mạng, tháng 11/2026:
1. Bắc Ninh: Triệt phá nhóm đối tượng dùng máy POS tạo giao dịch khống để rút tiền từ thẻ tín dụng.
2. Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 31 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.
3. Công an TP Đà Nẵng lật tẩy thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng đầu tư trực tuyến.
4. Bắc Ninh: Triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ, văn bằng.
5. Hải Phòng: Triệt phá tụ điểm người nước ngoài hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
6. Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật về Công ty GSM.
7. TP Hồ Chí Minh: Bắt "Hiệp đen" cùng 13 đối tượng dàn dựng clip giang hồ, cho vay nặng lãi.
8. Đường dây livestream khiêu dâm luân chuyển hơn 4.189 tỷ đồng bị phát hiện.
9. Triệt phá đường dây bán hàng livestream lừa dối khách hàng.
10. TP Huế: Chủ động nhận diện, ngăn chặn tội phạm mua bán người.
11. Công an thành phố Quảng Ninh chủ động phòng ngừa tội phạm trong thời đại số.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-diem-tin-an-ninh-mang-thang-112026-post1005304.html