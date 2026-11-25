Góp vốn mà chưa rõ ai có quyền quyết định, ký hợp đồng chỉ chú ý đến giá hay dùng lẫn tiền cá nhân với tiền công ty là những sai lầm dễ gặp khi mới kinh doanh. Trao đổi với phóng viên, luật sư Vũ Thị Hảo, Công ty Luật TNHH Chí Kiên cho rằng nhiều tranh chấp có thể được phòng ngừa nếu người khởi nghiệp rà soát các cam kết ngay từ đầu.