[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 10/2026.

Các vụ việc cho thấy tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ, nền tảng số và hệ thống thanh toán để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, che giấu dòng tiền và mở rộng phạm vi hoạt động.

Các tin có trong điểm tin an ninh mạng, tháng 10/2026:

1. Công an Thanh Hóa triệu tập 30 đối tượng liên quan đường dây trốn thuế qua máy POS, giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng.

2. Khởi tố sinh viên bán vé Concert ảo qua Threads, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hơn 200 người.

3. Thái Nguyên: Khởi tố 10 bị can về tội “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”.

4. Triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5. Khởi tố 2 đối tượng về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

6. Bắt khẩn cấp 11 “đạo diễn”, “diễn viên” sản xuất các video clip bạo lực đăng lên MXH.

7. Lật tẩy đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua "chợ đen" tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa.

8. Học viện Bưu chính viễn thông hai năm liên tiếp giành cúp Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng”.

9. Công an Thanh Hóa tập huấn, diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu.