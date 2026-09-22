[Video] Di dời căn nhà 300 tấn, mở đường kết nối sân bay Long Thành

Những ngày qua, đội ngũ thi công đã nâng thành công toàn bộ khối nhà có trọng lượng khoảng 300 tấn lên khỏi vị trí móng và bắt đầu di chuyển đến vị trí mới. Căn nhà được di chuyển tại xã Xuân Phú, thành phố Đồng Nai. Việc di dời nhằm bàn giao mặt bằng thi công đường ĐT 773 kết nối sân bay Long Thành. Căn nhà được xây dựng khoảng 5 năm trước, có giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng. Do nằm trong phạm vi thực hiện dự án gia đình phải di dời để bàn giao mặt bằng.

PV