[Video] Di dời an toàn chiếc sà lan cuối cùng mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh, Quảng Trị
Chiều 15/9, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đã hoàn tất công tác xử lý, di dời thành công chiếc sà lan cuối cùng trong số 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi và mực nước sông Ô Lâu hạ thấp, lực lượng cứu hộ đã huy động cần cẩu trọng tải 55 tấn cùng đội ngũ thợ lặn chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường. Các lực lượng phối hợp lặn sâu để cắt bỏ vật cản, xử lý phần thân sà lan nằm lật úp giữa dòng nước xiết. Đến hơn 17h cùng ngày, thân phương tiện đã được bơm hút nước, làm nổi trở lại và lai dắt an toàn về phía hạ lưu neo đậu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-di-doi-an-toan-chiec-sa-lan-cuoi-cung-mac-ket-duoi-cau-duong-sat-my-chanh-quang-tri-post988768.html