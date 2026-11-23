[Video] Đi chùa online: Cẩn trọng trước bẫy đánh cắp dữ liệu.

Trào lưu “đi chùa online” đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Một trải nghiệm mới lạ, tưởng chừng vô hại và mang lại cảm giác bình an. Thế nhưng, đằng sau những không gian ảo được thiết kế bắt mắt ấy, liệu người dùng có đang vô tình mở cửa cho kẻ xấu xâm nhập thiết bị và đánh cắp dữ liệu cá nhân?

Để tham gia trào lưu này, người dùng thường chỉ cần truy cập một đường link chia sẻ trên mạng xã hội, thậm chí không cần đăng ký tài khoản. Chính sự tiện lợi này khiến nhiều người chủ quan, lầm tưởng rằng “không đăng nhập thì không mất dữ liệu”.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây là nhận thức sai lầm. Ngay khi truy cập, thiết bị của bạn đã có thể để lộ hàng loạt thông tin kỹ thuật như địa chỉ IP, dữ liệu trình duyệt, cookie hay mã nhận diện phiên truy cập. Nguy hiểm hơn, nếu bấm nhầm vào trang web giả mạo hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, người dùng rất dễ bị cài mã độc và chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu, nhiều đối tượng còn lợi dụng yếu tố tâm linh để trục lợi. Những lời mời gọi cúng dường, thỉnh lộc, cầu bình an kèm yêu cầu chuyển khoản chính là cái bẫy đánh thẳng vào tâm lý người dùng.

Từ những dữ liệu thu thập được, kẻ xấu tiếp tục dựng lên các kịch bản tinh vi như giả danh cơ quan chức năng, tổ chức uy tín để gọi điện, nhắn tin lừa đảo. Chỉ một cú nhấp chuột thiếu cảnh giác có thể kéo theo những rủi ro khôn lường trên không gian mạng. Trước thực trạng này, cơ quan công an đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng trào lưu “đi chùa online” để phát tán link độc hại và chiếm đoạt tài sản.

Công nghệ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, nhưng không phải không gian ảo nào cũng an toàn. Với "đi chùa online" hay bất kỳ trào lưu mạng xã hội nào khác, sự tỉnh táo và thói quen kiểm chứng thông tin luôn là lá chắn quan trọng nhất. Bởi chỉ một cú nhấp chuột thiếu cảnh giác cũng có thể khiến thông tin cá nhân và tài sản đứng trước nguy cơ bị xâm phạm.

Để tự bảo vệ dữ liệu và tài sản trên không gian mạng, người dùng cần ghi nhớ nguyên tắc “5 KHÔNG”:

- Không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc. - Không tải và cài đặt ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thống. - Không cung cấp thông tin cá nhân tùy tiện trên các nền tảng chưa xác thực. - Không chia sẻ mật khẩu, mã xác thực OTP cho bất kỳ ai. - Không cấp các quyền truy cập bất thường (danh bạ, tin nhắn, kho ảnh...) cho ứng dụng.