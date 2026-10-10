[Video] Đề xuất xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

HNN.VN - Từ phong trào "Bình dân học vụ số" đến "Hành trình số Cố đô" hay việc ứng dụng phần mềm quản lý chợ thông minh tại chợ Hương Sơ..., phường Hương An đang từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, kinh doanh và đời sống dân cư. Bằng những cách làm thiết thực, Hương An đang từng bước huy động sự tham gia của người dân và cùng thụ hưởng những tiện ích trong quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.