[Video] Đề xuất xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa
Sáng 10/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Phát huy giá trị văn hoá Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".
Dự thảo luật tập trung vào 5 nhóm chính sách: phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; khai thác tài sản trí tuệ; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng hạ tầng; phát triển thị trường công nghiệp văn hóa.
Việc đề xuất các chính sách trong Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang hướng tới và bảo đảm nguyên tắc nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực tài chính; Đa dạng hóa các nguồn ngân sách nhà nước, vốn vay, đóng góp, tài trợ và các quỹ hợp pháp; Tài chính cho phát triển công nghiệp văn hóa từ các quỹ do khu vực tư nhân thành lập; Đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghiệp văn hóa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-xay-dung-luat-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-post994322.html