[Video] Đề xuất tặng quà tết 2027 cho người có công, cao nhất 600.000 đồng
Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có thể được nhận quà tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Tổng kinh phí dự kiến hơn 530 tỉ đồng.
Theo đề xuất, mức quà tết năm 2027 dự kiến giữ nguyên như năm 2026, gồm hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Mức quà 600.000 đồng dành tặng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-tang-qua-tet-2027-cho-nguoi-co-cong-cao-nhat-600000-dong-post1003754.html