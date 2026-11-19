Theo đề xuất, mức quà tết năm 2027 dự kiến giữ nguyên như năm 2026, gồm hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Mức quà 600.000 đồng dành tặng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.