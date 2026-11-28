[Video] Đề xuất tạm dời ga Hà Nội, Giáp Bát về ga Phú Xuyên
Để phục vụ dự án Trục không gian quốc lộ 1A, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển toàn bộ hoạt động đón, trả khách tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên.
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội hoàn thiện phương án cải tạo, nâng cấp ga Phú Xuyên hiện hữu và xây dựng các công trình phụ trợ, bảo đảm đủ điều kiện kỹ thuật để tiếp nhận toàn bộ hoạt động vận tải hành khách tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-tam-doi-ga-ha-noi-giap-bat-ve-ga-phu-xuyen-post1006158.html