Tại Họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời báo chí về những đóng góp, sáng kiến và dấu ấn của Việt Nam tại hai Hội nghị này.