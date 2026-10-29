[Video] Đề xuất quy định ngay trong Luật Đất đai các giao dịch phải công chứng, chứng thực

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất quy định ngay trong Luật các giao dịch phải công chứng, chứng thực, nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho người sử dụng đất, hạn chế tranh chấp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đất đai, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, kết nối liên thông với dữ liệu dân cư, thuế, công chứng và ngân hàng; đồng thời làm rõ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận điện tử, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch.