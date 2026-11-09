[Video] Đề xuất nâng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá lên ít nhất 85%

Các đại biểu cho rằng, bao bì thuốc lá vẫn là một kênh quảng bá sản phẩm, trong khi cảnh báo sức khỏe hiện mới chiếm tối thiểu 50% diện tích bề mặt và các mẫu cảnh báo đã được sử dụng trong thời gian dài. Việc tăng diện tích, đổi mới hình ảnh cảnh báo sẽ giúp người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về tác hại của thuốc lá, đồng thời giảm sức hấp dẫn của sản phẩm, nhất là đối với thanh thiếu niên.

LÊ CHÍ - TRANG HÀ