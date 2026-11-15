[Video] Đề xuất mỗi năm chỉ kiểm tra an toàn thực phẩm tối đa 1 lần

Dự thảo cũng bổ sung các biện pháp xử lý như thu hồi hồ sơ công bố sản phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Việc chuyển sang hậu kiểm được kỳ vọng vừa giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả giám sát, với mục tiêu không giảm nhẹ trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Nguyễn Hồng Quân