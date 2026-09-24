[Video] Đề xuất mở rộng thanh toán BHYT 349 thuốc tại tuyến khám, chữa bệnh ban đầu
Bộ Y tế dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc, đồng thời xem xét bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới và thuốc sinh học.
Bộ Y tế cho biết, trong lần sửa đổi này, phạm vi thanh toán BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu dự kiến được mở rộng đối với 349 thuốc. Việc này nhằm giúp người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở y tế ban đầu, hạn chế phải chuyển lên tuyến trên, giảm thời gian và chi phí đi lại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-mo-rong-thanh-toan-bhyt-349-thuoc-tai-tuyen-kham-chua-benh-ban-dau-post990585.html