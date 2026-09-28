[Video] Đề xuất mở rộng đối tượng trẻ mầm non được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng
Trẻ mầm non là con của người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động được đề xuất hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học.
Nội dung trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non, gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-mo-rong-doi-tuong-tre-mam-non-duoc-ho-tro-160000-dongthang-post991426.html