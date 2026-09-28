[Video] Đề xuất mở rộng đối tượng trẻ mầm non được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng

Với nền tảng tăng trưởng nhanh thời gian gần đây cùng hàng loạt chỉ tiêu sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư duy trì tốc độ tăng cao, Việt Nam đang có nền tảng để tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu tăng trưởng ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Đây là dự báo của nhiều chuyên gia đến từ các tổ chức nghiên cứu hàng đầu về kinh tế-tài chính trong nước và quốc tế...