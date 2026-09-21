[Video] Đề xuất không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt công tác kiểm tra, đánh giá học viên đạt kết quả theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch do Bộ Công an ban hành.

Các đơn vị chỉ đạo các giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép xe tập lái; không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa); chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đối với xe tập lái, không sử dụng các xe tập lái không bảo đảm các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật.