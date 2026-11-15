[Video] Đề xuất công khai sao kê tiền từ thiện ít nhất 7 ngày/lần

Một điểm mới khác là người đóng góp có quyền yêu cầu hoàn trả tiền nếu không đồng ý với việc thay đổi nội dung cuộc vận động từ thiện.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng hệ thống thông tin quản lý hoạt động từ thiện thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân thuận tiện theo dõi, giám sát việc tiếp nhận và sử dụng tiền đóng góp.