[Video] Đề xuất chuyển hoạt động tại ga Hà Nội và Giáp Bát để phục vụ mở rộng Quốc lộ 1A
Hà Nội đề xuất chuyển đón, trả khách, hàng hóa tại ga Hà Nội và Giáp Bát về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A.
Theo phương án dự kiến, hành khách sẽ được hỗ trợ đi lại bằng hệ thống xe buýt miễn phí, hoạt động liên tục 24/24 giờ trong tất cả các ngày, kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-chuyen-hoat-dong-tai-ga-ha-noi-va-giap-bat-de-phuc-vu-mo-rong-quoc-lo-1a-post1003164.html