[Video] Đề xuất chuyển hoạt động tại ga Hà Nội và Giáp Bát để phục vụ mở rộng Quốc lộ 1A

Ngày 16-11, tại Manila, trong khuôn khổ tham gia các hoạt động của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.