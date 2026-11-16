[Video] Đề xuất cho phép đóng bù tối đa 6 tháng BHXH để hưởng lương hưu
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất cho phép người lao động hoặc thân nhân đóng một lần phần thời gian còn thiếu, tối đa 6 tháng, để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng.
Theo dự thảo, trường hợp thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng thì người lao động hoặc thân nhân của người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.
Mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động trước khi người lao động nghỉ việc hoặc chết vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-cho-phep-dong-bu-toi-da-6-thang-bhxh-de-huong-luong-huu-post1003045.html