Bước vào mùa cạn, mực nước trên các tuyến sông qua địa bàn Hà Nội xuống thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Trong khi đó, những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng, hoạt động tại các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông cũng trở nên nhộn nhịp. Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an thành phố Hà Nội) đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa vi phạm, giữ bình yên trên những dòng sông của Thủ đô.