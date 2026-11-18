[Video] Đề xuất cảnh cáo hoặc trừ điểm giấy phép lái xe với lỗi ít nghiêm trọng
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) sẽ nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 168/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026) về xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, trừ và phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Nghị định mới xây dựng theo nguyên tắc xử lý đúng bản chất, tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi; xem xét số lần vi phạm để áp dụng chế tài phù hợp, bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc. Điển hình với lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, cơ quan soạn thảo phân hóa thành các tình huống cụ thể.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-canh-cao-hoac-tru-diem-giay-phep-lai-xe-voi-loi-it-nghiem-trong-post1003578.html