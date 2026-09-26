[Video] Đề xuất bổ sung nhiều trường hợp được miễn phí đường cao tốc

Đang lái xe với tốc độ 109 km/h trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tài xế ô tô bất ngờ phát hiện cụ bà đi bộ băng ngang đường. Dù đã giảm tốc, va chạm vẫn xảy ra, cụ bà tử vong. Trong tình huống này, liệu có cách nào để tránh được tai nạn?