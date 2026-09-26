[Video] Đề xuất bổ sung nhiều trường hợp được miễn phí đường cao tốc
Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung các trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ; xe vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng thiên tai và phương tiện làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra trên cao tốc.
Theo đề xuất, xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ có văn bản xác nhận theo quy định; xe vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa cứu trợ đến vùng thiên tai theo quyết định huy động hoặc văn bản điều phối của cơ quan có thẩm quyền sẽ được miễn phí.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-bo-sung-nhieu-truong-hop-duoc-mien-phi-duong-cao-toc-post991142.html