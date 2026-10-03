[Video] Đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 hằng năm là ngày nghỉ lễ, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.
Sáng 3/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4, thẩm tra một số dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-bo-sung-ngay-thuong-binh-liet-si-277-la-ngay-nghi-huong-nguyen-luong-post992733.html