Xã hội

[Video] Đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 hằng năm là ngày nghỉ lễ, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Báo Nhân Dân
Gốc

Sáng 3/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4, thẩm tra một số dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

NGUYỄN THÚY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-bo-sung-ngay-thuong-binh-liet-si-277-la-ngay-nghi-huong-nguyen-luong-post992733.html