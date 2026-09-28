[Video] Để người làm nghề y yên tâm cống hiến
Nghị định số 350/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế được kỳ vọng tạo thêm động lực, giúp đội ngũ y tế yên tâm gắn bó và cống hiến.
Theo quy định, mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 30 đến 80% được áp dụng cho nhiều nhóm nhân viên y tế, trong đó có người làm việc tại trạm y tế xã, phường, đặc khu và y tế trường học.
Đáng chú ý, một số vị trí trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc được hưởng mức phụ cấp 80%. Nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh hưởng 50%; nhóm nhân viên hỗ trợ y tế, trong đó có lái xe, hưởng 40%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-nguoi-lam-nghe-y-yen-tam-cong-hien-post991516.html