[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện
Chiều 22/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật về y tế và giáo dục. Cơ quan soạn thảo cho rằng quy định này nhằm khắc phục bất cập về an toàn thực phẩm, khuyến khích các tổ chức và cá nhân nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh, người bệnh và nhân viên y tế, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-nghi-ra-soat-ky-viec-mien-thue-cho-don-vi-cung-cap-suat-an-truong-hoc-benh-vien-post990323.html