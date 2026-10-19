[Video] Đề nghị đánh giá kỹ mức đặt trước khi đấu giá đất
Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đề xuất nâng tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân lên mức từ 20% đến 50% giá khởi điểm nhằm tăng trách nhiệm của người tham gia, hạn chế tình trạng trả giá cao nhưng không thanh toán, gây lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.
Cơ quan thẩm tra đề nghị xác định rõ nguyên tắc và tiêu chí áp dụng bước giá, tránh quy định mức quá cao hoặc quá thấp làm giảm cạnh tranh, ảnh hưởng đến khả năng hình thành mức giá sát thị trường. Đồng thời, dự thảo cần làm rõ quyền lợi của người mua ngay khi kết quả đấu giá bị hủy, cách xử lý tài sản và khoản tiền đã thanh toán, cũng như trách nhiệm bồi thường và hậu quả pháp lý nếu người có tài sản hủy giao kết hoặc hợp đồng mua bán.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-nghi-danh-gia-ky-muc-dat-truoc-khi-dau-gia-dat-post996467.html