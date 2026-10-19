[Video] Đề nghị đánh giá kỹ mức đặt trước khi đấu giá đất

Giá căn hộ bình quân tại Hà Nội đã lên 79,3 triệu đồng/m2, gần gấp đôi so với năm 2019, trong khi nguồn cung ngày càng nghiêng về phân khúc cao cấp và siêu cao cấp. Với thu nhập bình quân gần 180 triệu đồng/năm, người dân phải dành toàn bộ thu nhập cả năm, không chi tiêu một đồng, mới mua được hơn 2m2 căn hộ.