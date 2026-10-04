[VIDEO] ĐBQH Lê Ngọc Sơn tham gia tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
ĐBQH Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM tham gia tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Cùng ngày, PETROVIETNAM và PV GAS trao tặng 12 bộ máy tính, máy in cho 12 ấp trên địa bàn, góp phần hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-dbqh-le-ngoc-son-tham-gia-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-746268.html