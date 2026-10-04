[VIDEO] ĐBQH Lê Ngọc Sơn tham gia tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ (quy định chính sách trợ giúp xã hội). Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước được áp dụng mức trợ cấp mới.