[Video] Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành hệ thống giám định ADN công nghệ mới
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 12126/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống giám định ADN công nghệ mới.
Theo báo cáo, 4 đơn vị giám định ADN đã cơ bản hoàn thành hoặc đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của hệ thống phòng sạch, tiếp nhận phần lớn trang thiết bị đợt 1 và tích cực đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm sẵn sàng vận hành ngay sau khi hệ thống giám định ADN hoàn thiện, bàn giao.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-day-nhanh-tien-do-dua-vao-van-hanh-he-thong-giam-dinh-adn-cong-nghe-moi-post1005432.html