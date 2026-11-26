15 năm qua, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) từng bước đồng hành với người sản xuất từ những nhóm nông dân nhỏ lẻ đến các vùng sản xuất được chuẩn hóa. Hành trình ấy không chỉ là đào tạo kỹ thuật hay hỗ trợ chứng nhận, mà còn là quá trình kết nối chính sách, tiêu chuẩn, tổ chức sản xuất và thị trường, từng bước đưa các nguyên tắc sản xuất hữu cơ vào thực tiễn.