[Video] Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ
Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm cao nhất, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ứng dụng khoa học-công nghệ và giám định ADN, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Các đại biểu chia sẻ kết quả, kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và các địa bàn trọng điểm; công tác phối hợp thu thập mẫu ADN, giám định, đối sánh dữ liệu và xác định danh tính liệt sĩ. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-day-manh-tim-kiem-quy-tap-va-xac-dinh-danh-tinh-liet-si-post996316.html