[Video] Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ

Trên công trường gói thầu XL01 dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị triển khai các hạng mục trọng điểm. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác chủ động nguồn vật liệu, kiểm soát khối lượng khai thác, vận chuyển và tiếp nhận tại công trường được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng và an toàn thi công.