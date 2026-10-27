[Video] Đầu tư nghiên cứu cơ bản gắn với công nghệ chiến lược

Ngày 27/10, Cục Hải quan cho biết, kể từ ngày 1/1/2027, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện khóa tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo yêu cầu. Tài khoản sẽ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn.