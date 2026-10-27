[Video] Đầu tư nghiên cứu cơ bản gắn với công nghệ chiến lược
Nghiên cứu cơ bản không chỉ tạo ra tri thức mới, mà còn là nền móng để một quốc gia làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
Với việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên giai đoạn 2026-2035, Bộ Khoa học và Công nghệ đang mở ra cách tiếp cận mới trong đầu tư cho khoa học nền tảng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dau-tu-nghien-cuu-co-ban-gan-voi-cong-nghe-chien-luoc-post998269.html