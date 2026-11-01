[Video] Đầu tháng 11, miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

Đợt không khí lạnh đầu tiên dự kiến ảnh hưởng từ ngày 2 đến 3/11, với cường độ yếu. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 28 đến 32 độ C, ban đêm và sáng sớm từ 22 đến 26 độ C.

Đợt thứ hai dự kiến từ ngày 5 đến 7/11, có cường độ mạnh hơn. Tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày giảm còn 27 đến 30 độ C, ban đêm phổ biến từ 21 đến 24 độ C. Vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 21 độ C.